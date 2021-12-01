Накануне «Вильярреал» проводил матч 1/64 финала Кубка Испании против «Виктории». «Подводники» без видимых трудностей разгромили соперника 8:0 и прошли в следующую стадию. Но для российских болельщиков главный эпизод произошёл в концовке встречи. На 63-й минуте на поле в составе «Вильярреала» появился 20-летний россиянин Никита Иосифов. Для него эта игра стала первой в основном составе команды. А через 24 минуты после выхода на замену российский хавбек забил свой дебютный гол за основу команды! NVsport рассказывает о том, кто такой Никита Иосифов и каковы его шансы пробиться в чемпионате Испании.

Никите Иосифову 20 лет. Он родился в Тамбовской области, а футбольное образование получал в академии московского «Спартака». Но ещё в 17-летнем возрасте покинул красно-белых и стал игроком молодёжки «Локомотива».

«Никита – достаточно скоростной игрок сборной России U17, хорошо оснащён в техническом плане. Он добавит нам конкуренции впереди и скорости при атаках», — оценил перспективы игрока тренер молодёжки «Локо» Александр Катасонов.

В сезоне-2019/20 Иосифов начал играть за дубль «Локомотива» «Казанку» во втором российском дивизионе. А в августе 2020 года впервые вышел в основе первой команды. В октябре футболист уже провёл дебютную игру в Лиге чемпионов, причём сразу против «Баварии». «Локомотив» проиграл 0:2, а Иосифов за 15 отведённых минут даже успел создать голевой момент.

Всего в основе «Локо» Иосифов провёл шесть матчей и забил 1 гол. Весной 2021 года футболист отказался продлевать контракт с клубом и ушёл в «Вильярреал» бесплатно.

«Игроки воспитываются в академии с детского возраста, клуб тратит на это определенные средства, а футболист, заканчивая школу, может просто так взять и уйти как свободный агент, — сетовал тогда бывший тренер железнодорожников Юрий Сёмин. — Это погрешность именно нашей футбольной системы. Так быть не должно, на мой взгляд. Безусловно, Никита обладает серьезным талантом: он быстрый, смекалистый, очень способный парень. Дай бог, чтобы все у него получилось в Испании. Но, с другой стороны, что такое 20 лет? В этом возрасте уже нужно быть востребованным в первых командах, а не переходить во вторую».

Иосифов действительно выступает за вторую команду «Вильярреала», но уже несколько раз привлекался к работе с основой и даже попадал в заявки на матчи. Но на поле до вчерашнего дня не выходил.

«Вильярреал» тренирует Унаи Эмери, который уже имел не самый приятный опыт работы с русскими футболистами – в 2012 году тренер возглавлял «Спартак» и был быстро уволен, получив вслед от Дзюбы «тренеришка». Впрочем, у испанца после этого явно не зародилась ненависть к российским футболистам.

«Никита очень хорошо работает. Ему нравится играть за вторую команду и тренироваться с нами, — хвалил Эмери россиянина ещё в октябре. — Он уже адаптировался, хочет поскорее выучить язык и влиться в основу. По футбольному стилю он нам подходит: у него есть скорость, пас и хороший дриблинг. Учитывая, что он не говорит по-испански, его адаптация проходит очень быстро. Мы в него верим».

В составе «Вильярреала Б» Иосифов является одним из лидеров и лучших бомбардиров. В девяти матчах за команду россиянин забил три мяча – больше только у лидера атак Араны (6 в 13). В таблице Сегунды Б (третий по силе дивизион) «Вильярреал Б» идёт на втором месте.

В начале ноября Иосифова похвалил и президент «Вильярреала» Фернандо Роиг:

«Мы видим в нем игрока именно такого плана, который нам нужен. Никита – молодой и очень ценный игрок, мы верим, что у него хорошее будущее в «Вильярреале». Хотелось бы, чтобы в будущем он проявлял себя в Ла Лиге и стал важным игроком для первой команды».

Амплуа Иосифова – левый нападающий. Также он может сыграть справа в атаке или на позиции плеймейкера. На данных амплуа в «Вильярреале» серьёзная конкуренция. Слева играет один из ведущих футболистов команды Мои Гомес, а также может выйти дорогостоящий новичок Арнаут Джанма. Однако последний чаще играет на острие атаки. Справа конкуренция ещё выше, там у Иосифова почти нет шансов закрепиться. В последних матчах «Вильярреал» действует по схеме 4-4-2 с двумя опорниками, так что если Иосифов и будет использоваться в первой команде, то скорее как сменщик Гомеса на левом фланге.

Портал Transfermarkt оценивает Иосифова в 500 тысяч евро, ниже всех в основной команде. Пробиться в основу игроку молодёжной сборной России будет очень непросто. Но главное – он прогрессирует. Ещё летом он стоил всего 250 тысяч, а Transfermarkt очень чутко реагирует на прогресс игроков. В конце концов, в футбол играют не ценники, а люди, и Иосифову остаётся пожелать не сбавлять обороты и в будущем достойно сменить Дениса Черышева в роли лица российского футбола в Ла лиге.