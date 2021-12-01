Российские биатлонисты завершили выступление в квалификации суперспринта на втором этапе Кубка IBU в норвежском Шушене.

По итогам гонки в топ-30 попал только Антон Бабиков. Он допустил два промаха при стрельбе лежа и один – стоя. Россиянин проиграл лидеру квалификации – норвежцу Аспенесе Сверре Далену 32,6 секунды.

Евгений Гараничев стал 35-м. Он проиграл лидеру 48,3 секунды и допустил один промах – на стрельбе лежа.

Никита Поршнев также финишировал с 35-м временем. Россиянин проиграл Далену 48,3 секунд, допустив промах на стрельбе стоя.

Ильназ Мухамедзянов стал 46-м, проиграв 56,9 секунд. Российский биатлонист допустил два промаха на стрельбе лежа.

В квалификации принимали участие 125 спортсменов.