За прошедшие сутки в России выявлено 32 837 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Из них 2350 – без клинических проявлений.

В Москве выявлено 2757 случаев, в в Санкт-Петербурге – 2419, в Московской области – 2008.

Нарастающим итогом с начала пандемии в стране зафиксировано 9 669 718 случаев инфицирования коронавирусом.

За прошедшие сутки специалисты выписали по выздоровлении 35 679 человек. Из них 37128 пациентов – в Москве, 2769 – в Санкт-Петербурге, 2013 – в Московской области.

С начала пандемии в России, от коронавируса вылечилось 8 364 932 человека.

За прошедшие сутки в стране подтверждено 1226 смертей. За весь период с коронавирусом не смогли справиться 276 419 больных.

Роспотребнадзор сообщает, что специалисты провели более 225,5 млн лабораторных исследований на коронавирус.