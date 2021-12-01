Чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров рассказал, сколько получает футболист сборной России.

«Футболист сборной России по пляжному футболу получает примерно 1500-2000 долларов в месяц без бонусов. Это очень сильно расстраивает, потому что в большом футболе игроки получают невероятные бабки», – заявил Никонов «Газете.ру».

Футболист добавил, что его огорчают мизерные зарплаты в пляжном футболе. Никонов считает, что виновата вся система.

Футболисты из сборной России, по словам Бориса, в большом футболе прошли тяжелый путь, поэтому не стоит обесценивать их достижения.

Никонов хочет, чтобы футболистов-пляжников ценили больше.

В 2021 году сборная России по пляжному футболу стала чемпионом мира и обладателем Межконтинентального кубка. Никонов был признан самым ценным игроком обоих турниров.