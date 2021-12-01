Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал высказывание бывшего канадского лыжника Девона Кершоу о допинге.

Напомним, Кершоу заявил, что ему кажутся подозрительными последние успехи россиян в лыжных гонках и не связаны ли они с допингом.

В 2010 году Бородавко получил дисквалификацию на два года из-за серии скандалов, связанных с употреблением спортсменами запрещенных веществ.

«Я уже высказал свое отнощение к допингу, и тогда я не был к нему причастен. Были только потерпевшие, никакого злого умысла. Если эти люди не умеют читать, пусть хотя бы разберутся, а только потом начинают говорить», – цитирует Бородавко «Чемпионат».

Тренер сборной России призвал «борцов за справедливость» вспомнить, сколько у них было терапевтических исключений во время стартов.