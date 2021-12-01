Олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бе прокомментировал свое выступление в спринте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Норвежец стал третьим, отстав от лидера на 12,2 секунды. Йоханнес не допустил ни одного промаха на стрельбе.

Биатлонист отметил, что произошел тот редкий случай, когда он хорошо выступил, но не выиграл гонку. Бе считает, что отработал превосходно. Он доволен гонкой.

«Уровень очень высок. Чтобы все было хорошо, мне нужно сделать еще несколько шагов вперед», – заявил Бе TV2.

Второй этап Кубка мира по биатлону пройдет с 2 по 5 декабря в шведском Эстерсунде. Спортсмены пробегут спринт, гонку преследования и эстафеты.