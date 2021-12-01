Председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов и его жена высланы из Чехии. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Моравско-Сизелевского края Павла Ироушкова.

Вчера, 30 ноября, чиновник с женой были задержаны за нарушение противоэпидемических мер, принятых чешским министерством здравоохранения.

В пресс-службе полиции Чехии сообщили, что Базанову и его жене выдан распоряжение о выезде из Чехии до 1 декабря 2021 года. Кроме того, им аннулировали ex officio вилы другого государства Шенгенского соглашения.

Руководитель Белорусской федерации футбола был задержан после того, как поехал на выездную игру в Чехию вместе с женской сборной Беларуси.

Ранее Владимир Базанов открыто заявлял, что поддерживает политику президента Белоруссии Александра Лукашенко.