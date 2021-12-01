Норвежский биатлонист Филип Андерсен выиграл супер спринт на втором этапе Кубка IBU по биатлону в норвежском Шушене.

Норвежец Филип Андерсен выиграл суперспринт на Кубке IBU в Шушене. Он преодолел 6 км с двумя огневыми рубежами за 20:01 минут, допустив два промаха на стрельбе лежа. Вторым стал его соотечественник Эрленд Бьюнтегорд, третьим – Юстус Штрелов из Германии.

Антон Бабиков стал 19-м по итогам квалификации. Остальные россияне в финал гонки не прошли. В финале Бабиков занял 14-е место, проиграв 50,4 секунд лидеру и допустив 6 промахов.

Суперспринт – один из самых молодых видом биатлонных соревнований. Он дебютировал на Кубке IBU в сезоне-2018/2019. Сначала спортсмены преодолевают квалификационный забег на 3,6 км у мужчин и 2,4 км у девушек с двумя огневыми рубежами. Топ-30 лучших спортсменов проходит в финал.

В финале мужчины бегут масс-старт на 6 км у мужчин и 4 км у женщин с четырьмя огневыми рубежами.