Сегодня, 2 декабря, мужская сборная России по теннису проведёт матч 1/4 финала Кубка Дэвиса против Швеции. Игры пройдут на кортах Мадрида и стартуют ориентировочно в 18:00 по московскому времени.

Сборная России в групповом раунде одержала две победы — 3:0 над Эквадором и 2:1 над прошлогодними победителями сборной Испании.

На турнир капитан сборной и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев привёз самый сильный состав. В заявку сборной вошли вторая ракетка мира и победитель US Open-2021 Даниил Медведев, а также Андрей Рублёв (пятый номер рейтинга ATP), Аслан Карацев (18-й), Карен Хачанов (29-й) и Евгений Донской (173-й).

Сборная Швеции в группе сперва всухую победила Канаду 3:0, а затем уступила Казахстану 1:2. Шведская команда вошла в число двух лучших вторых мест. Скандинавы привезли на туринр следующий состав: Микаэль Имер (93), Элиас Имер (171), Джонатан Мрида (511), Андре Йоранссон и Роберт Линдстедт (без рейтинга).

Сборные проведут сперва два одиночных поединка, а затем один матч в паре.

Победитель полуфинала выйдет на Германию, которая в 1/4 финала обыграла Великобританию. Полуфинал пройдёт 4 декабря в Мадриде, финал — 5 декабря также в столице Испании.