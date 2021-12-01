Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков высказался о ситуации с вероятным снятием норвежца Йоханнеса Клэбо со второго этапа Кубка мира в Лиллехаммере.

Напомним, Клэбо заявил, что не побежит гонки на КМ, если федерация лыжных видов спорта Норвегии потребует, чтобы он выступал в гоночном костюме с логотипом спонсора – стимингового сервиса Viaplay.

«Такие моменты вроде возникали, если не ошибаюсь, у Петтера Нортуга с норвежской федерацией, но там нашли компромисс. Не думаю, что Норвегия будет жертвовать лидером Кубка мира по лыжам», – цитирует Легкова «Спорт-экспресс».

Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере пройдет с 3 по 5 декабря.