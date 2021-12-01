Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о тяжёлом разрыве в романтических отношениях. По её словам, молодой человек бросил её сразу после Олимпиады в Пхенчхане.

«Все закончилось некрасиво, Олимпиада закончилась. И в тяжелый момент, когда она прошла, сразу после нее человек прямым текстом сказал: спасибо, ты мне больше не нужна, у меня все классно в жизни и без тебя, пока! — цитирует sports.ru Медведеву. — Почти два года были вместе, и после вот этого я чуть не (совершила роковой поступок). Потому что переживала из-за всего, что в жизни происходит».

На Играх в Пхёнчхане Медведева взяла серебро в командном турнире и серебро в одиночном катании, уступив соотечественнице Алине Загитовой.