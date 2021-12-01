Российский биатлонист Антон Бабиков высказался по итогам выступления в суперспринте на этапе Кубка IBU в норвежском Шушене. Спортсмен сделала шесть промахов и пришел на финиш 14-м.

Гонку на Кубке IBU выиграл норвежец Филип Фьелд Андерсен. Он выиграл у Бабикова 50,4 секунды. Антон допустил 6 промахов на четырех рубежах.

«Сейчас надо было стрелять, но что-то не получается, хотя мне это совершенно не свойственно. Нужно все это, конечно, проанализировать, что-то поменять», – заявил Бабиков в эфире «Матч ТВ».

Биатлонист добавил, что сейчас он много работает с оружием и готовится к гонкам по вечерам, после тренировок. Бабиков считает, что дело в мышлении. На тренировках он стреляет исключительно на нули.

3 декабря на этапе Кубка IBU в Шушене пройдет классический спринт у мужчин и женщин, а 4 декабря биатлонисты пробегут масс-старт.