СКА в официальном Инстаграм-аккаунте представил новую клубную ретро-форму. Она посвящена 75-летию клуба и создана на основе формы 1987 года, когда петербуржцы второй раз в истории взяли медали чемпионата СССР. Весной 2022 года армейской бронзе исполнится 35 лет.

В том сезоне СКА набрал 49 очков в 40 матчах. Чемпионом тогда стал ЦСКА, второе место заняло московское «Динамо».

В ретроформе СКА проведет пять матчей: 1 декабря против минского «Динамо», 3 декабря против «Йокерита», 12 декабря против московского «Динамо», 20 декабря против «Спартака» и в день рождения, 22 декабря, против ЦСКА.

После 33 матчей СКА занимает пятое место в Западной конференции НХЛ, набрав 43 очка.