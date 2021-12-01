Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу итогов выборов обладателя «Золотого мяча». Престижную награду большинством голосов получил нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. По мнению многих болельщиков, приз больше других заслужил Роберт Левандовски из «Баварии».

«Роберт с точки зрения результата — лучший в мире игрок на данный момент, но с точки зрения качества Месси — уникальный футболист, — цитирует официальный сайт «Зенита» Семака. — Я бы очень порадовался за Левандовски, если бы он выиграл «Золотой мяч», он его заслужил, но в то же время у меня бы никогда не поднялась рука, чтобы бросить камень в сторону Месси».

Для Месси этот «Золотой мяч» стал седьмым в карьере. Левандовски и другие польские футболисты ещё ни разу не выигрывали трофей.