Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал непопадание Евгения Гараничева в финал суперспринта на Кубке IBU.

«Гараничев не тянет на международной арене ни в первой, ни во второй команде. Он занимает чье-то место»», – заявил Губерниев в интервью «Спорт-экспрессу».

Комментатор добавил, что вся сборная России выступает слабо. Гараничев мог бы помочь своей команде на Кубке России по биатлону или Ижевской винтовке.

По итогам квалификационного забега суперспринта Кубка IBU в финал пробился только Антон Бабиков. Он финишировал девятнадцатым. Евгений Гараничев стал 34-м, допустив один промах.

В финале Бабиков стал 14-м. Он допустил 6 промахов на четырех рубежах.

На втором этапе Кубка IBU 3 декабря пройдет классический спринт, а 4 декабря биатлонисты пробегут масс-старт.