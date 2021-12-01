Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев оценил катание российской фигуристки Камилы Валиевой в нынешнем сезоне.

«Камила, будто девочка с другой планеты, прилетевшая на наш лед. Она показала всем, к чему надо стремиться, к чему идти мировому фигурному катанию», — приводит «Российская газета» слова Писеева.

Также он отметил, что Валиева является одной из главных фавориток Олимпиады-2022 в Пекине.

15-летняя фигуристка дебютировала во взрослом катании на международном уровне в этом сезоне и на данный момент выиграла все три турнира, в которых принимала участие: челленджер в Финляндии и этапы Гран-при в Канаде и России. В декабре она примет участие в финале Гран-при.

Игры-2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.