Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Александра Пацкевич заявила, что завершила карьеру спортсменки. Об этом она заявила в интервью «Матч ТВ».

Пацкевич сказала, что она завершает выступления. В Токио была ее последняя Олимпиада. Она решила поставить красивую точку.

Александра рассказала, что поступила во ВГИК на кинорежиссера. Она всегда хотела этого.

Кроме того, Пацкевич возвращается на работу в администрацию президента после Нового года. Она выйдет из отпуска раньше, чем планировала. Синхронистка брала отпуск за свой счет для подготовки к Олимпиаде в Токио. Пока Александра займется восстановлением здоровья.

Александре Пацкевич 33 года. Она трижды побеждала на Олимпийских играх в соревнованиях групп. Пацкевич – тринадцатикратная чемпинка мира и четырехкратная победительница чемпионатов Европы.