Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева высказалась о своём спортивном будущем.

В интервью «50-вопросов» на ютуб-канале «Макарена» Медведева отметила, что уже вряд ли что-то повлияет на её решение о будущем. По словам фигуристки, в этом плане у неё большую работу провело здоровье — были проблемы со спиной ещё на Олимпиаде-2018, и после неё пришлось долго реабилитироваться.

«У меня спина в одну сторону не поворачивается», — призналась фигуристка, добавив, что прыжок, который она безболезненно может прыгать — это сальхов, иногда также она может делать тулуп.

«Флип и лутц у меня не прыгаются в принципе, чисто физически уже не прыгаются. Хотелось бы очень сильно, очень люблю эти прыжки, но…», — сказала Медведева, добавив, что если вдруг поднимут возрастной ценз до 25 лет, она может выйти и что-то сделать.