Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы, призёр Олимпиады Евгения Медведева высказала своё мнение о том, почему спортсмен может долго завершать карьеру.

Слова Медведевой прозвучали в интервью «50 вопросов» Карену Адамяну на его ютуб-канале.

«Честно, я ненавижу вот это все — прийти, сесть, сказать: я приняла решение закончить со спортивной карьерой. И начинается: «Да как же так! Да ты чё! Да ты вообще не понимаешь!», — сказала Медведева, добавив, что много раз она это наблюдала и много раз это ей не нравилось.

«Сколько раз мне было обидно за спортсмена, потому что начинаются нападки фанатов. Фанаты, я вас очень сильно люблю всех, но иногда очень болезненное восприятие моего личного решения», — отметила фигуристка.