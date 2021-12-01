Сегодня, 1 декабря, в норвежском Шушене стартовал второй этап Кубка IBU.

По итогам квалификации, в топ-30 пробились три россиянки.

Анастасия Шевченко проиграла 4,4 секунды лидеру норвежке Каролине Эрдал и со второго места вышла в финальную часть суперспринта.

Евгения Буртасова (Павлова) заняла 16-е место по итогам квалификации, проиграл Эрдал 16,1 секунду. Биатлонистка не допустила ни одного промаха.

Наталья Гербулова пробилась в финал с 23-го места. Она уступила лидеру 38,2 секунды и допустила два промаха.

Екатерина Носкова и Анастасия Гореева в финал не прошли. Они проиграли лидеру квалификации 51,1 и 1:20,9 секунд соответственно.

В аналогичной гонке у мужчин лучший из россиян, Антон Бабиков занял 14-е место.