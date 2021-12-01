Российская фигуристка, двукратный серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева рассказала о том, была ли она счастлива во время выступления на Олимпийских играх в Пхенчхане.

В интервью ютуб-каналу «Макарена» Медведева отметила, что она никогда не чувствовала такой свободы, как в прокате произвольной программы на Олимпиаде, это было состояние дзена. «Я ехала на таком автомате эти 4 минуты и думала не над программой, не над движениями, а просто над жизнью», — отметила фигуристка.

Медведева призналась, что во время проката смотрела по сторонам и задавала себе вопросы — понимаешь ли ты, что ты на Олимпиаде? Тебе страшно?

«В тот момент я была самой счастливой именно как спортсменка. Не с человеческой точки зрения, а как спортсменка – достигла этого пика. Как в фильме «Черный лебедь» – станцевать и умереть», — рассказала фигуристка.

Напомним, в командном и в личном турнире на Олимпиаде-2018 Медведева завоевала по серебру.