Сколько нужно выждать фигуристке, чтобы можно было спокойно завершать спортивную карьеру? Очень немногие спортсменки решаются на сиюминутное объявление — откатала последние соревнования и приняла решение. Часто фигуристки и фигуристы тянут с тем, чтобы делать заявление, и в обществе болельщиков возникает вопрос — почему так долго нет никакой ясности, если всем якобы и так все понятно?

Сегодня об этой теме заговорила Евгения Медведева, которая, кажется, совсем скоро объявит решение о своём будущем в спорте. И она заставила посмотреть на эту проблему по-другому.

Какие примеры такого «долгого» завершения карьеры можно вспомнить?

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова последний раз выступала на соревнованиях в 2015 году — в декабре на чемпионате России. Официальное заявление последовало в 2020-м году.

последний раз выступала на соревнованиях в 2015 году — в декабре на чемпионате России. Официальное заявление последовало в 2020-м году. Призер чемпионата мира и Европы Елена Радионова последний раз выступала в 2017-м году — и решила объявить о завершении только осенью 2020-го.

последний раз выступала в 2017-м году — и решила объявить о завершении только осенью 2020-го. Есть случаи и в мировой практике: итальянка Каролина Костнер последний раз выходила на лёд в 2018-м, но все ещё не объявила о завершении карьеры. Тренер Алексей Мишин в 2019-м говорил, что фигуристка не завершала карьеру, но на тренировках её не было. После в 2020-м фигуристка не могла толком тренироваться из-за коронакризиса. Прямо сейчас итальянка допускает возвращение в спорт, но насколько это действительно возможно, большой вопрос.

последний раз выходила на лёд в 2018-м, но все ещё не объявила о завершении карьеры. Тренер Алексей Мишин в 2019-м говорил, что фигуристка не завершала карьеру, но на тренировках её не было. После в 2020-м фигуристка не могла толком тренироваться из-за коронакризиса. Прямо сейчас итальянка допускает возвращение в спорт, но насколько это действительно возможно, большой вопрос. Новейший пример — приостановка карьеры Алины Загитовой в декабре 2019-го года. Принятого решения еще нет, да и вряд ли оно будет в ближайшие месяцы, но Алина сама должна загореться соревнованиями, чтобы вернуться в конкурентную среду — а ведь за два года на катке стало в несколько раз теснее.

Даже сама Женя все ещё не поставила точку в своей карьере, хотя намекает о своём решении уже долго — в частности, рассказала о том, что из-за проблем со спиной не может прыгать флип и лутц — самые дорогие тройные прыжки за исключением акселя. И в новом интервью Медведева позволила посмотреть на ситуацию с откладыванием заявления по-другому. Сам факт признания того, что ты уже не будешь кататься как раньше, очень сложен для спортсменов. Часто с психологической точки зрения, но сейчас к этому добавилась еще и опасность расстроить фанатов.

Со стороны казалось, что всё это делается лишь потому, чтобы выиграть в финансовом плане. Контракты спонсоры заключают с действующими спортсменками, поскольку к ним приковано большое внимание на каждом соревновании, они, как чемпионки, собирают интерес болельщиков на себя, а заодно и провоцируют интерес к своим спонсорам. Приостанавливая карьеру, как это сделала Загитова, можно оставаться в сборной ещё какое-то время и быть «не ушедшей» спортсменкой, хотя уже два года Алина работает в шоу и раскрывает себя в других жизненных амплуа.

Но есть и подводная часть айсберга: внутренние переживания фигуристок. Не заявляться на соревнования или сниматься с них не так сложно, пока ты мысленно оставляешь себе шанс на продолжение. Психологически перейти эту грань «спортсмен — не спортсмен» очень трудно. А разочаровывать этим своим решением большое количество фанатов — Медведевой и Загитовой этот пункт касается напрямую — становится просто-напросто страшно. Останутся ли они с тобой? Отвернутся? Начнут закидывать гневными комментариями или наоборот — будут умолять вернуться? Если да, то сколько это будет продолжаться?

Относительно быстро решение о завершении карьеры приняла Юлия Липницкая: в ноябре 2016 года она очень неудачно выступила на домашнем этапе Гран-при, а уже в августе 2017-го объявила о том, что заканчивает со спортом. И еще долго продолжалось обсуждение того, что она сделала это в очень раннем возрасте, выяснялись причины, почему ее здоровье ухудшилось и все дошло до анорексии, почему она перестала хотеть кататься и т.д. Хотят ли такого же обсуждения другие наши спортсменки? Вряд ли.

До Медведевой и Загитовой в России давно не было такого серьёзного бума в женском одиночном катании, да и в фигурном катании в принципе. Их противостояние породило появление таких слов, как «медвеботы» и «загиботы», приковало к экранам многих людей, кто раньше этим видом спорта не интересовался, сделало фигурное катание популярным. И за это их нужно поблагодарить.

Будет очень грустно услышать от Евгении Медведевой слова о завершении карьеры — она ведь действительно совсем скоро их произнесёт. И её решение нужно уважать, как и уважать решения всех других фигуристок. Пускай они принимаются так небыстро.