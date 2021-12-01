ЧМ по пауэрлифтингу Фото: Комитет по физической культуре и спорту

ЧМ по пауэрлифтингу Фото: Комитет по физической культуре и спорту

Спортсмены из Санкт-Петербурга вошли в сборную России на чемпионаты мира по карате и пауэрлифтингу. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

В сборную России вошли четыре спортсмена из Северной столицы. Все они привезли с соревнований награды.

Давид Красильников завоевал серебро в командных соревнованиях («кумите»), а Андрей Комаров – в весовой категории 84 кг.

Бронзу завоевали Роман Днеприков (60 кг)и Ирина Жемерова (50 кг).

Кроме того, сейчас в Ттибили проходит чемпионат мира по пауэрлифтингу для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Воспитанница СШОР силовых видов спорта имени В.Ф. Краевского Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Марина Бекетова завоевала бронзу в весовой категории 45 кг.