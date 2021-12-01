Бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев выступил с критикой в адрес комментатора Дмитрия Губерниева за его слова в адрес биатлониста Евгения Гараничева.

Напомним, Губерниев, после непопадания Гараничева в финал суперспринта Кубка IBU, заявил, что Евгений занимает чье-то место.

«Зачем на него все так накинулись? Высказывания Губерниева и его компании в адрес Гараничева просто унизительны. Оставьте биатлониста в покое!» – заявил Хованцев «Спорт-экспрессу».

Экс-тренер сборной России добавил, что Евгения не нужно выгонять из сборной России. Он должен выступить на Кубке IBU. Возможно, причина неудачных выступлений кроется в недавно перенесенной болезни.

На втором этапе Кубка IBU в норвежском Шушене 3 декабря пройдет классический спринт, а 4 декабря биатлонисты пробегут масс-старт.