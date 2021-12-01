Российский боец Владимир Минеев высказался о целесообразности проведения поединка с Магомедом Исмаиловым.

Минеев в своем Instagram написал, что на данный момент, один из самых обсуждаемых вопросов, нужен ли третий бой с Магомедом Исмаиловым.

Владимир не видит никакой мотивации для себя в этом поединке. Однако пока он не отказывается от встречи, потому что команда Исмаилова обещала предложить что-то интересное.

«Ребята, многие мне задают вопрос, будет ли третий бой с Магой. Вы реально считаете, что он нужен», – написал Минеев на своей странице в социальной сети.

Первый поединок между российскими бойцами Минеевым и Исмаиловым завершился ничьей. Во втором бою Владимир нокаутировал Магомеда в третьем раунде.