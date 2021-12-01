Футбольный клуб «Спартак» ведет переговоры о переходе полузащитника клуба «Ян Регенсбурга» Макса Безушкова. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отец игрока родился в Новосибирске, мама – в Казахстане. Полузащитник может получить российское гражданство.

Безушков выступает за «Ян Регенсбург» с 2019 года. Футболист – воспитанник «Штутгарда». Ранее он играл за «Айнтрахт», «Хольштайн Киль» и «Юнион».

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 16 матчей. Он забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Также Безушков заигран за молодежную сборную Германии. В ее составе он сыграл в десяти матчах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Контракт Безушкова с «Ян Регенсбургом» рассчитан до июня 2022 года.