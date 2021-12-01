Сегодня, 1 декабря, в норвежском Шушене прошел суперспринт в рамках второго этапа Кубка IBU. Российская биатлонистка Анастасия Шевченко заняла третье место.

По итогам квалификации, в финал пробились три представительницы сборной России. Анастасия прошла в финальную часть под вторым стартовым номером.

Представительница сборной Италии Линда Цингерле выиграла суперспринт. Она допустила два промаха на стрельбе стоя. Украинка Ирина Петренко стала второй, проиграв лидеру 0,8 секунды.

Россиянка Анастасия Шевченко замкнула тройку призеров. Биатлонистка стала лидером суперспринта после второй стрельбы. На третьем огневом рубеже Шевченко допустила один промах. На четвертой стрельбе Анастасия ошиблась еще раз, упустив лидерство.

Наталия Гербулова заняла пятое место, Евгения Буртасова стала 25-й.

В аналогичной гонке у мужчин Антон Бабиков занял 14-е место. Остальные представители сборной России в финал не прошли.