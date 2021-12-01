Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная рассказала о том, что собирается открыть собственный канал на сервисе YouTube.

Об этом фигуристка рассказала в своем «Инстаграме», выложив несколько снимков со съёмок шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. В нем Косторная появится с другими коллегами по группе Этери Тутберидзе — Майей Хромых, Анной Щербаковой и Камилой Валиевой.

«Теперь я буду вести свой ютуб канал, так что включайте звук своих телефонов и не пропустите моё первое видео!», — написала Косторная, добавив, что ни для кого не секрет, что она любит работать на камеру.

Напомним, ранее Алена Косторная пробилась в финал Гран-при по фигурному катанию: она взяла серебро на этапе во Франции и бронзу на этапе в Канаде.