Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывания тренера Анатлия Хованцева о том, что от комментатора поступает слишком много критики в сторону биатлониста Евгения Гараничева.

Слова Губерниева цитирует портал Eurostavka. Комментатор заявил, что не унижает Гараничева, а поддерживает, потому что хочет, чтобы он выступал хорошо.

«Если спортсмен не готов, то он должен отправиться туда, где сейчас ему место. В данном случае — Кубок IBU. Но и к нему Гараничев тоже не сильно готов, как мы видим», — сказал Губерниев, добавив, что Хованцев мог перепутать и посмотреть другую программу, а также подчеркнув, что биатлонистов в покое никто не оставит, потому что это их работа.

Также Губерниев подчеркнул, что у него есть вопросы не столько в спортсмену, сколько к тренерам, которым не было видно, готов ли Гараничев к сезону, и такого биатлониста привезли на старты. По мнению Губерниева, Гараничев пригодится на Кубке России, откуда может выиграть «Ижевскую винтовку» и вернуться в команду — согласно критериям отбора.

«Кто считает, что я таким образом Гараничева унижаю, тот идиот», — заключил комментатор.