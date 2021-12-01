Известный хореограф и тренер по фигурному катанию Николай Морозов подтвердил информацию о том, что начнет работу с танцевальной парой Александра Степанова/Иван Букин.

В комментарии для RT Морозов заявил, что идею о совместной работе обсуждали ещё год назад, но только сейчас удалось реализовать это из-за пандемии.

«На сегодняшний день в фигурном катании стало невозможно добиваться высокого результата, если работаешь в маленькой команде», — сказал Морозов, добавив, что ранее отличный коллектив был у тренеров Марины Зуевой и Игоря Шпильбанда, а сейчас хорошую команду собрали Мари Франс-Дюбрей и Патрис Лозон.

По мнению Морозова, тренеры Степановой и Букина Ирина Жук и Александр Свинин отлично справляются с тем количеством пар, которое у них есть в группе.