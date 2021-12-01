Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла решение увеличить квоты для российских легкоатлетов на крупных международных стартах в 2022 году.

Слова главы рабочей группы по восстановлению статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсена цитирует портал РИА Новости.

По словам Андерсена, нынешняя ситуация в ВФЛА — оптимистичная, организация стабильно движется вперёд и выполняет ключевые моменты.

«Мы рекомендовали увеличить квоту нейтральных спортсменов в 2022 году до 20», — сообщил Андерсен, добавив, что сейчас в федерации работают над мерами, которые будут приняты после восстановления, чтобы не произошло отката назад.

Таким образом, на чемпионате мира по легкой атлетике-2022 смогут принять участие до 20 россиян, которые получат нейтральный статус.