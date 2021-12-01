Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью пятую партию за титул чемпиона мира по шахматам с представителем Норвегии Магнусом Карлсеном.

Матч за шахматную корону в эти дни проходит в Дубае, ОАЭ. Сегодняшняя партия стартовала в 15:30 по московскому времени и завершилась вничью на 43 ходу. По ходу партии Непомнящий имел преимущество, но реализовать его не сумел, поскольку Карлсен умело выстроил защиту. Непомнящий играл белыми фигурами, Карлсен — черными.

На данный момент счет противостояния 2,5:2,5. Матч будет продолжаться 14 партий, если по их итогу не будет выявлен победитель, то будет сыгран тай-брейк: слот под него оставлен на 15 декабря.

Шестая партия противостояния состоится в пятницу, 3 декабря.