Петербургский хоккейный СКА начал встречу против минского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на площадке «Ледовый дворец». Прямой эфир матча доступен на официальном сайте СКА по ссылке здесь.

В предыдущем туре СКА потерпел поражение в игре против череповецкой «Северстали». «Динамо», наоборот, одержало победу после серии проигрышей: команда из Минска оказалась сильнее челябинского «Трактора» в домашнем матче.

В этом сезоне СКА и «Динамо» уже играли между собой: встреча в Минске завершилась со счетом 2:1 в пользу СКА (победа в овертайме).

СКА продолжает занимать пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции (43 очка), минское «Динамо» идет на восьмом месте (38).