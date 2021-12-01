Российский спортивный комментатор, телеведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о критикующих его экспертах из мира биатлона.

Слова Губерниева цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Сейчас любой человек типа Анфисы Резцовой или Александра Тихонова знает, что их будут обсуждать, только если они скажут что-то про меня. В своё время люди подобным образом говорили про Пугачеву», — заявил Губерниев, добавив, что критиков цитировали не потому, что они сами по себе что-то представляют, а только из-за того, что они говорили об известной певице.

Также Губерниев отметил, что ему грустно видеть, как ветераны превращаются в пустословов. «Эти люди все говорят и говорят на протяжении нескольких месяцев, какой я ужасный, но они ловят каждое мое слово», — сказал комментатор, отметив, что он хорошо выполняет свою работу.

Не так давно с критикой Губерниева выступил экс-тренер сборной России Анатолий Хованцев.