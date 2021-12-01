Стало известно, какая судейская бригада будет работать на матче петербургского «Зенита» с «Ростовом» в рамках 17-го тура Российской Премьер-лиги.

Согласно данным на официальном сайте РФС матч «Зенит» — «Ростов» будет судить Алексей Матюнин. Ему будут помогать на боковых линиях Дмитрий Мосякин и Алексей Воронцов, резервным арбитром матча назначен Ян Бобровский.

Главным по видеоповторам на этой встрече станет арбитр Евгений Турбин. На этой игре у него будут два помощника — Екатерина Курочкина и Александр Богданов. Инспектор встречи — Александр Колобаев.

Напомним, матч «Зенита» и «Ростова» в рамках 17-го тура РПЛ состоится в пятницу, 3 декабря, на «Газпром-Арене». Начало матча назначено на 19:00 по московскому времени.