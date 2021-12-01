Петербургский СКА ведёт в счёте после первого периода матча против минского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на площадке «Ледового дворца», на данный момент счёт 1:0 в пользу хозяев.

В первом периоде в составе СКА удалось отличиться нападающему Эмилю Галимову. Он сумел реализовать большинство после удаления Адама Альмквиста. Результативными передачами в этой атаке отметились Никита Гусев и Андрей Кузьменко. У минчан также была возможность реализовать большинство, но команда сделать этого не смогла.

Прямую трансляцию встречи можно найти здесь, команды проведут на льду ещё два периода.

В этом сезоне СКА и «Динамо» уже провели одну встречу: матч в Минске завершился со счетом 2:1 в пользу СКА, в игре пришлось провести овертайм.