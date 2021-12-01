Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о том, когда могут произойти перемены в составе команды на Кубке мира.

Слова Шашилова цитирует «Матч ТВ».

По словам тренера, ротация будет после первых трех этапов Кубка мира, тренеры посмотрят, как биатлонистки будут себя показывать, и на данный момент их не будут дергать.

«Перед Анси, может, что-то будем делать. В принципах отбора стоит, что после Нового года на подготовку ближе к Олимпиаде и январским этапам два призовых места. Это прописано», — сказал Шашилов, добавив, что ротацию можно проводить исходя из того, как себя чувствую биатлонистки.

Напомним, сейчас в женской команде на Кубке мира стартуют Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Лариса Куклина и Светлана Миронова.