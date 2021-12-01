Российские биатлонистки получили стартовые номера на спринтерскую гонку в рамках второго этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде сезона-2021/22.

Официальный старт-лист доступен на официальном сайте Международного союза биатлонистов.

Сборную России будут представлять в этой гонке шесть биатлонистов. Под 27-м номером в гонку убежит Ульяна Нигматуллина, под 29-м — Кристина Резцова. Ларисе Куклиной достался 46-й стартовый номер, Светлана Миронова получила 60-й номер.

В более поздней стартовой группе будут выступать Валерия Васнецова — 86 номер, а также Ирина Казакевич — 107-й номер.

Спортсменки пробегут дистанцию в 7,5 километров (три круга по 2,5 километра) и преодолеют два огневых рубежа: лежа и стоя.