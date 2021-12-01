Стал известен полный старт-лист на мужскую спринтерскую гонку на втором этапе Кубка мира по биатлону в сезоне-2021/22 в шведском Эстерсунде. Соревнования состоятся завтра, 2 декабря.

Данные о стартовых номерах появились на официальном сайте Международного союза биатлонистов.

Сборную России в этой гонке представят шесть биатлонистов. Под 4-м стартовым номером заявлен Александр Логинов, под 13-м — Эдуард Латыпов. Номер в первой стартовой группе получил и Даниил Серохвостов — он стартует 25-м. Под 55-м номером в заявке значится Карим Халили, под 71-м — дебютант Кубка мира Василий Томшин. 105-й номер получил Александр Поварницын.

Напомним, после первого этапа Кубка мира в резервную команду отправили Матвея Елисеева и Евгения Гараничева.