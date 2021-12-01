Петербургский СКА упустил преимущество в игре против минского «Динамо» во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на арене «Ледового дворца», после второго периода счёт в матче 1:1.

В составе минского «Динамо» на 38-й минуте встречи отличился Маттиас Теденбю с передачи Тейлора Бека. Шайба была заброшена при игре в равных составах. Также во втором периоде минчане могли забросить еще одну шайбу, поскольку 2 минуты играли в большинстве, но не реализовали это преимущество.

В первом периоде СКА удалось выйти вперёд благодаря шайбе Эмиля Галимова в большинстве. Авторами результативных передач в той атаке стали Никита Гусев и Андрей Кузьменко.

Прямую трансляцию встречи СКА и «Динамо» можно найти здесь, команды проведут на льду как минимум один период.