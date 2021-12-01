Петербургский СКА обыграл минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра состоялась на арене «Ледового дворца» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В первом периоде СКА вышел вперёд благодаря шайбе в исполнении Эмиля Галимова, который отличился в большинстве с передач Никиты Гусева и Андрея Кузьменко.

Во втором периоде «Динамо» удалось сравнять счёт, автором шайбы в равных составах стал Маттиас Теденбю.

В третьем периоде СКА все же удалось вырвать победу: на 48-й минуте победную шайбу забросил Никита Гусев с передач Данилы Моисеева и Степана Фальковского.

Отметим, эта победа стала для СКА первой в пяти последних домашних матчах в регулярном сезоне КХЛ.