Московский «Локомотив» раскрыл подробности ситуации с уходом Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед» и детали его контракта с клубом.

Слова представителя команды цитирует инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

В клубе сообщили, что представители команды Рангника заключили с клубом трудовые договора, а когда специалисту пришло предложение от «МЮ», то после разговора с руководством договор расторгли по обоюдному согласию сторон.

В «Локомотиве» также отметили, то реальная зарплата всей команды Рангника (12 человек) составляет 4 миллиона евро в год. «Существенную долю от этой суммы получал Ральф и после его ухода, естественно, эти средства освободятся», — цитирует Карпов слова представителя «Локомотива».