Российские хоккеисты Александр Овечкин, Кирилл Капризов и Дмитрий Орлов вошли в число лучших игроков ноября в НХЛ из России.

Топ-3 российских игроков месяца составляли представители русскоязычной редакции официального сайта НХЛ и редакции портала «Чемпионат».

Овечкин в 15 матчах за «Вашингтон Кэпиталс» в ноябре набрал 22 очка — 10 шайб + 12 передач, остановившись на показателе полезности «+9». В списке снайперов всех времен в этом месяце Овечкин обогнал Бретта Халла.

Кирилл Капризов сыграл за «Миннесоту Уайлд» 14 матчей, набрал 19 очков, забросив 7 шайб и сделав 12 передач. Показатель полезности — +10.

Дмитрий Орлов в составе «Вашингтона» забросил три шайбы, из которых две стали победными — в матчах с «Детройтом» и «Каролиной». Также в списке Орлова 7 результативных передач и показатель полезности остановился на отметке в +12.