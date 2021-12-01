Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева рассказала о том, как прошли съёмки «Вечернего Урганта» с участием учениц группы Этери Тутберидзе.

Сегодня, 1 декабря, прошли съёмки пятничного выпуска передачи, в эфир программа выйдет 3 декабря. В ней приняли участие Алена Косторная, Анна Щербакова, Камила Валиева и Майя Хромых.

Все эти фигуристки вышли в финал Гран-при, который пройдёт в Осаке с 9 по 12 декабря. Также в финал квалифицировалась ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева.

«Мой первый и супервесёлый выход к «Вечернему Урганту». Повеселились от души, одна игра чего стоила! А фотосессия какая!», — написала Валиева, отдельно поблагодарив фанатов за баннер с поддержкой.