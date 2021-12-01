Российский тренер по фигурному катанию Александр Свинин рассказал о том, почему к работе с парой Александра Степанова/Иван Букин был привлечён тренер и хореограф Николай Морозов.

Слова Свинина цитирует портал RT.

По словам тренера, на протяжении олимпийского сезона на тренировки они приглашали самых разных экспертов, которые делали свои замечания. Также Свинин отметил, что на этапах Гран-при в Турине и Гренобле все отметили прогресс в развитии Степановой и Букина, но получилось так, что их оценили ниже, чем два года назад.

«Соответственно, мы поняли, что нужно найти возможность развиваться ещё быстрее. Поэтому и было принято решение привлечь к работе Морозова», – заключил Свинин.

Напомним, по итогам серии Гран-при Степанова и Букин не смогли выйти в финал, заняв два третьих места.