Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски планирует покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как стало известно испанскому изданию AS, Левандовски связывался со своим агентом Пини Захави и предпочитает отдать максимальный приоритет трансферу именно в мадридский «Реал». Нападающий ценит амбиции мадридского клуба и его популярность в мире, поэтому хотел бы выступать за этот клуб.

В «Реале» высоко оценивают уровень польского форварда, в частности, довольны тем, как он следит за своим состоянием и своим телом. Однако Левандовски — не единственный приоритет для «Реала», у мадридского клуба также есть амбиции подписать более молодого нападающего — норвежца Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии». За Холанда также поборются «ПСЖ», «Манчестер Сити» и другие клубы.