Главные новости из спортивного мира — в традиционном дайджесте главных событий дня за 1 декабря от NVsport:

Карлсен и Непомнящий вничью сыграли пятую партию в матче за титул чемпиона мира по шахматам

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью пятую партию за титул чемпиона мира по шахматам с представителем Норвегии Магнусом Карлсеном. Матч за шахматную корону в эти дни проходит в Дубае, ОАЭ. Сегодняшняя партия стартовала в 15:30 по московскому времени и завершилась вничью на 43 ходу.

Николай Морозов подтвердил, что вошел в тренерский штаб пары Степанова/Букин

Известный хореограф и тренер по фигурному катанию Николай Морозов подтвердил информацию о том, что начнет работу с танцевальной парой Александра Степанова/Иван Букин. Он будет помогать фигуристам готовиться к чемпионату России в Санкт-Петербурге.

СКА обыграл минское «Динамо» в КХЛ. Победная шайба — у Гусева

Петербургский СКА обыграл минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась на арене «Ледового дворца» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В составе СКА отличились Эмиль Галимов и Никита Гусев.

Шевченко завоевала бронзу в суперспринте на Кубке IBU. Гербулова стала пятой

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко заняла третье место в суперспринте в рамках второго этапа Кубка IBU в норвежском Шушене. Представительница сборной Италии Линда Цингерле выиграла суперспринт. Она допустила два промаха на стрельбе стоя. Украинка Ирина Петренко стала второй, проиграв лидеру 0,8 секунды.

Главу Белорусской федерации футбола выслали из Чехии

Председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов и его жена высланы из Чехии. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Моравско-Сизелевского края Павла Ироушкова. Вчера, 30 ноября, чиновник с женой были задержаны за нарушение противоэпидемических мер, принятых чешским министерством здравоохранения.

Чемпионка Европы по легкой атлетике из России перешла в сборную Молдавии

Бронзовый призер чемпионата Европы 2014 года в прыжках с шестом Ангелина Жук-Краснова получила молдавский паспорт. Спортсменка заявила, что приняла такое решение из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Атлеты из сборной России по-прежнему не могут принять участия в международных стартах без получения нейтрального статуса, а его дают не всем.