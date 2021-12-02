В шведском Эстерсунде сегодня, 2 декабря, в рамках этапа Кубка мира по биатлону состоится мужская спринтерская гонка на 10 километров.

Начало гонки назначено на 18:30 по московскому времени. Спортсмены пробегут три круга по 3,3 км, а также преодолеют два огневых рубежа: стрельба из положения лёжа и из положения стоя.

Сборную России в этой гонке представят шесть биатлонистов. Под 4-м стартовым номером заявлен Александр Логинов, под 13-м — Эдуард Латыпов. Номер в первой стартовой группе получил и Даниил Серохвостов — он стартует 25-м. Под 55-м номером в заявке значится Карим Халили, под 71-м — дебютант Кубка мира Василий Томшин. 105-й номер получил Александр Поварницын.

После предыдущего этапа в резервную сборную отправились Матвей Елисеев и Евгений Гараничев.