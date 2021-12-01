На втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сегодня, 2 декабря, состоится женская спринтерская гонка на 7,5 километров.

Начало гонки у женщин назначено на 15:45 по московскому времени. Спортсменкам нужно будет пробежать три круга по 2,5 километра, а также преодолеть два огневых рубежа — стрельба из положения лёжа и из положения стоя.

От сборной России в этой гонке будут выступать шесть биатлонисток.

Под 27-м номером в гонку уйдет Ульяна Нигматуллина, под 29-м — Кристина Резцова. Ларисе Куклиной достался 46-й стартовый номер, Светлана Миронова получила 60-й номер. В поздних группах выступят ещё две спортсменки: 86 номер — у Валерии Васнецовой, 107 номер — у Ирины Казакевич.

Наилучшая позиция в общем зачёте Кубка мира у Ульяны Нигматуллиной — 6-е место после двух гонок.