Президент UFC Дана Уайт объявил, что заразился коронавирусом во время Дня Благодарения, 25 ноября. Функционер сдал положительный тест на COVID-19 и временно ушел на карантин.

Известно, что Уайт получил обе дозы вакцины от коронавирусной инфекции. Он собирается вернуться к работе после получения отрицательного теста. Пока президент UFC находится дома со всей своей семьей.

«Мы поехали к моим родным. Возможно, кто-там уже болел. Мы возвращаемся, и у всех у нас положительный результат на коронавирус. Буквально вся семья заболела», – цитирует Уайта сайт MMA Fighting.

Предполагается, что глава промоушена пропустит предстоящий турнир UFC Vegas 44, запланированный на 4 декабря.